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В Санкт-Петербурге прошел концерт в честь 40-летия группы «Алиса»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Санкт-Петербурге 11 ноября на арене СК «Юбилейный» прошел концерт в честь 40-летия группы «Алиса».

Отмечается, что во время концерта лидера группы Константина Кинчева закидали шарфами. Он не стал их складывать где-то за кулисами, а надел все на себя и продолжил выступление.

В беседе с известиями фанаты группы поделились впечатлениями от концерта.

«Костик (Константин Кинчев. — Ред.) просто красавчик. Дай бог ему здоровья, долгих лет. Мы — все фанаты Константина Кинчева — будем ждать от него новых альбомов», — рассказал один из слушателей.

Некоторые поклонники группы указали, что посещают по несколько концертов группы в год.

«Сходил как-то на концерт. «Алиса» приезжала во Владивосток, презентовала альбом «Посолонь». И как-то вот зацепило очень сильно. С тех пор стараюсь хотя бы несколько раз в год посещать концерты «Алисы». На сегодняшнем концерте, как и на вчерашнем была отличная энергетика Константина Евгеньевича (Кинчева. — Ред.). Люди все радостные. Всё весело», — поделился фанат.

Как отметила одна из зрительниц, она впервые побывала на концерте группы в 14 лет.

«В 14 лет я была впервые в этом же спортивном комплексе, когда впервые услышала песню «Трасса Е-95». Тогда ее исполняли во второй раз. Сейчас вообще по другому абсолютно чувствуется. Конечно, столько лет прошло, многое изменилось, но всё тот же драйв и та же энергия», — рассказала одна.

Этот концерт открыл новый тур группы, который продолжится еще в десяти городах. Все билеты на выступления в Санкт-Петербурге и Москве были распроданы.

Коллектив был создан в 1983 году. Изначально лидера рок-группы «Алиса» Константина Кинчева даже не было в составе. Будущий фронтмен влился в «Алису» в 1984 году. И именно с ним рок-команда стала популярной.

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