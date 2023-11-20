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В Москве прошел большой концерт в честь 40-летия группы «Алиса»

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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В субботу, 18 ноября, рок-группа «Алиса» отпраздновала свое 40-летие большим концертом Москве. О том, как прошло мероприятие и что о достижениях коллектива думают коллеги музыкантов, рассказал корреспондент «Известий» Максим Прихода.

На юбилейном концерте присутствовали как совсем юные поклонники творчества музыкантов, так и ветераны. При этом на мероприятие съехались фанаты из разных регионов.

«В Санкт-Петербург мы стараемся ездить на поезде. А на машине до Москвы сел и доехал. Очень нравится, мы уважаем их группу, мне нравится творчество Константина Евгеньевича», — поделился Вадим из Калуги.

Поклонники рок-группы забили зал «ЦСКА Арены» до отказа, все билеты на концерт были раскуплены. Как отметил Прихода, лидер «Алисы» Константин Кинчев буквально завладел залом.

Группа на сцене уже четыре десятилетия, и со времен ленинградского рок-клуба они в пантеоне звезд первой величины.

«Для меня Костя был человек, как Фредди Меркьюри и Билли Айдол вместе. Он весь великолепный и сексуальный в этой энергии», — отметила певица Джоанна Стингрей.

По словам музыканта Игоря Сукачева, «Алиса» полноправно вошла в историю России.

Группа меняла жанры от тяжелого металла до арт-рока и этно, но никогда не изменяла себе. Теперь многие рок-звезды стремятся стать такими, как Кинчев в юности.

«Вдохновением послужили многие песни, чтобы написать свои. Константин у нас — это флаг рок-н-ролла, на который нам всем стоит равняться», — сказал лидер рок-группы «Пилот» Илья Канабенгоф.

«Алиса» продолжит свой юбилейный тур: следом за Москвой фанатов ждут концерты на Урале, в Сибири, Забайкалье и на Дальнем Востоке.

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Ранее, 12 ноября, концерт в честь 40-летия группы прошел в Санкт-Петербурге на арене СК «Юбилейный». Этот концерт открыл новый тур группы, который продолжится еще в 10 городах. Отмечается, что во время концерта лидера группы Константина Кинчева закидали шарфами. Он не стал их складывать где-то за кулисами, а надел все на себя и продолжил выступление.

Коллектив был создан в 1983 году. Изначально лидера рок-группы «Алиса» Константина Кинчева даже не было в составе. Будущий фронтмен влился в «Алису» в 1984 году, и именно с ним рок-команда стала популярной.

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