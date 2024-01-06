Без оправдания: почему мужчина не должен жаловаться на боль

Высказывания о том, что мужчинам свойственно тяжелее переносить боль, чем женщинам, не соответствуют действительности. К таким выводам пришли российские специалисты. Мало того, мужчина, страдающий от незначительного ушиба или температуры 37,2, не должен этим гордиться. Такое положение дел лишь указывает на низкий уровень тестостерона. Какие факторы снижают или повышают болевой порог, почему не имеет смысла делить восприятие боли по половому признаку и почему с годами люди становятся терпеливее — в материале «Известий».

Мышиные истории

Специалисты скептически относятся к версии о разном восприятии боли со стороны мужчин и женщин. Врач-невролог сети клиник «Медси» Владислав Каплин напоминает, что эта теория основывается, в частности, на клинических исследованиях, которые канадские ученые Роберт Сордж и Джеффри Могил проводили в 2009 году на мышах.

— Было установлено, что у самцов и самок в проведении болевой чувствительности активное участие принимали разные клетки иммунитета. У самцов клетки микроглии (иммунные клетки центральной нервной системы), а у самок Т-лимфоциты (иммунные клетки, отвечающие за иммунитет) , — рассказывает Каплин.

Фото: Global Look Press/Sonja Krebs

По словам невролога, ученые попытались создать условия, в которых у самцов при болевых ощущениях будут участвовать те же механизмы, что у самок, и наоборот. И установили, что ключевую роль в регулировании данного процесса осуществляли эстрогены и тестостерон.

— Однако в участии ответа на болевой раздражитель у человека задействовано гораздо большее количество факторов. Например, эмоциональный фон, иммунитет, хронические заболевания и прочее, ввиду чего болевой порог не является зависимым от гендерного различия , — делает вывод эксперт.

Возраст обезболивает

Врач-эндокринолог сети клиник «Медси» Дарья Веселова также называет мифом вывод о том, что женщины более выносливы и терпимы к боли, чем мужчины.

— Восприятие боли у каждого человека вне зависимости от пола индивидуально и зависит от нескольких основных факторов. Первый — это генетическая предрасположенность. За восприимчивость к боли отвечает сразу несколько генов, они также влияют на то, как хорошо на человека будут действовать обезболивающие , — рассказывает Веселова.

Второй, немаловажный фактор — гормональный фон. По словам эндокринолога, все половые гормоны, как женские, так и мужские, обладают обезболивающим эффектом. У женщин восприимчивость к боли может быть связана с фазой менструального цикла.

Фото: Global Look Press/Annette Riedl

Своеобразным обезболивающим служит возраст. Чем человек старше, тем легче ему переносить неприятные ощущения. Сопутствующие заболевания также меняют восприятие боли. Например, сахарный диабет и другие хронические болезни ухудшают работу нервных окончаний, подчеркивает эксперт.

— Физиологические особенности тоже играют свою роль. Соотношение нервных окончаний в разных частях тела неодинаковое, что и будет проявляться болями различной интенсивности , — продолжает эндокринолог.

В каком-то смысле людям помогает философски относиться к неприятным ощущениям жизненный опыт. Эндокринолог полагает, что к боли можно привыкнуть. Если испытывать ее регулярно в небольших дозах, то нервные окончания со временем перестанут реагировать на неприятный раздражитель.

— Стресс, депрессия, тревожное расстройство, усталость, страх и даже просто негативные мысли приводят к снижению болевого порога, — дополняет Дарья Веселова.

По словам эксперта, спортсмены нередко получают удовольствие от мышечной боли, потому что она ассоциируется для них с «успешной» тренировкой и ростом мышечной массы. На самом деле это не соответствует действительности, но ожидание подобного эффекта смягчает неприятные ощущения.

Фото: Global Look Press/Christin Klose

Эндокринолог подчеркивает, что на некоторые факторы, такие как генетическая предрасположенность, человек воздействовать не может. Но кое-что он в силах изменить.

— Недостаточность половых гормонов (климактерический период у женщин и уменьшение уровня тестостерона у мужчин) будет сопровождаться снижением болевого порога. Но данные состояния возможно исправить назначением заместительной гормональной терапии под контролем врачей — гинеколога, уролога и эндокринолога , — разъясняет Дарья Веселова.

Запущенные и нелеченные хронические заболевания врач также считает причиной изменения болевой чувствительности. Периодическое наблюдение у специалистов и выполнение рекомендаций помогают пациентам исключить этот фактор.

Ради боли

С точки зрения психиатрии на восприятие боли существенно влияют особенности личности, то есть черты характера, считает психиатр, сексолог Алексей Вилков.

Фото: Global Look Press/Bulkin Sergey

— Специалисты выделяют тревожно-мнительный тип личности, так называемый психастенический. В этом случае и мужчины, и женщины склонны к ипохондричности, то есть пытаются находить у себя разные мнимые болезни, отклонения и патологии. Эти люди слишком внимательно относятся к себе и своему здоровью, часто посещают врачей, постоянно ходят на обследования , — рассказывает Вилков.

По словам психиатра, у такого типа личности низкий болевой порог, поэтому даже незначительная боль кажется им сильной. Они могут ярче других реагировать на болевые ощущения, в том числе и вегетативной природы, то есть напрямую связанные со стрессом, тревожностью и волнением.

— С другой стороны, имеет значение психологическое состояние человека. Если имеется фактор неврастении, то есть нервного истощения под влиянием нагрузок или недосыпа, то болевой порог также снижается. И тогда обычные стимулы также вызывают острую реакцию, в том числе и болевые ощущения, — комментирует психиатр.

Алексей Вилков предостерегает: иногда из-за тревожности и мнительности у людей развивается отдельное заболевание — ипохондрическое расстройство . В этом случае всё поведение человека сконцентрировано на самоанализе, постоянном поиске и даже неосознанном вызывании неприятных ощущений. Пациенты фанатично проходят обследования, чтобы найти какой-нибудь тяжелый диагноз и заняться лечением, хотя исследования исключают проблемы с физическим здоровьем.

Фото: Global Look Press

— Те же самые причины относятся и к переживанию психотравмы. Если человек тревожный, напряженный, мнительный, то он с большой вероятностью станет фиксироваться на своей психотравме. Ресурсов по ее преодолению у него будет мало, поэтому он часто станет впадать в депрессию, фиксироваться на событиях прошлого, не отпуская его. На этой почве развивается невротическое расстройство, — продолжает психиатр.

Если же человеку не свойственна тревожность и мнительность, то он оптимистичен, способен легко отпускать события прошлого и больше настроен на действия, чем на самоанализ. Тогда ему проще пережить психотравму и выйти из невроза, подчеркивает психиатр. Всё это относится и к мужчинам, и к женщинам.