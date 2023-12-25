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Эксперт рассказал о положительном влиянии отмены пошлины на ввоз в РФ мяса кур

Терновский: отмена пошлин на ввоз мяса кур положительно повлияет на потребителей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Тарифная квота на беспошлинный ввоз куриного мяса, как и любое другое смягчение политики импорта, положительно влияет на потребителей, рассказал «Известиям» 25 декабря доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник центра агропродовольственной политики ИПЭИ РАНХиГС Денис Терновский. Увеличение предложения мяса птицы на рынке позволит стабилизировать цены.

«Однако прямой эффект не будет большим — даже если квота будет реализована в полном объеме, это не превысит 3% от внутреннего производства мяса птицы. Соответственно, доля импортного мяса на рынке будет невелика, но она будет способна закрыть потери производства, которые начали возникать во втором полугодии текущего года, в том числе из-за птичьего гриппа», — сказал эксперт.

Экономист отметил, что польза для потребителя будет не столько в том, что он сможет покупать более дешевую импортную курятину, а в том, что увеличение предложения мяса птицы на рынке насытит спрос и позволит стабилизировать цены.

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Ранее, 23 декабря, сообщалось, что правительство РФ с 1 января по 31 декабря 2024 года отменило таможенные пошлины на ввоз замороженного мяса домашних кур в объеме до 140 тыс. т. Отмечалось, что соответствующее решение было принято для наращивания предложения на внутреннем рынке.

8 декабря заместитель председателя комитета Госдумы по защите конкуренции Сергей Лисовский высказал мнение, что существенное влияние на себестоимость яиц и куриного мяса оказывает в том числе монополизация рынков. Он предположил, что из-за того, что внутренняя конкуренция производителей в РФ практически отсутствует, у них есть возможность устанавливать цены в произвольном порядке.

До этого, 25 октября, президент России Владимир Путин во время совещания с правительством попросил главу Минсельхоза Дмитрия Патрушева сообщить о причинах роста стоимости мяса птицы. Министр рассказал, что в ведомстве занимаются этим вопросом. Он обратил внимание на то, что в августе фиксировалось небольшое снижение объемов производства, но в период с января по август наблюдался рост этих показателей.

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