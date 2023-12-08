В Госдуме назвали причину роста цен на яйца и курятину

Значительное влияние на себестоимость яиц и куриного мяса оказывает в том числе монополизация рынков, считает заместитель председателя комитета Госдумы по защите конкуренции Сергей Лисовский. Об этом он рассказал «Известиям» 8 декабря.

«В ситуации снижения доходов населения, в том числе и сельхозтоваропроизводителей, мы наблюдаем монополизацию трейдинга экспорта зерна, рынка железнодорожных перевозок, портовой перевалки. А это провоцирует рост цен на большинство товаров, что оказывает негативное влияние не только на экономическую ситуацию, но и на социальную стабильность в целом», — заявил он.

Депутат отметил, что зарубежные компании, ушедшие с рынка, всё же создавали конкуренцию. Теперь, по его мнению, внутренняя конкуренция практически отсутствует, что позволяет производителям устанавливать цены в произвольном порядке.

Монополизация, по словам депутата, касается даже отдельных сфер: производства кормовой добавки метионина, а также гранулированного полиэтилена после скупки предприятий отрасли «Сибуром», и многое другое. Для нормализации ситуации на рынке производства яиц и курицы необходимо выработать методику системного регулирования, подчеркнул Лисовский. Он уточнил, что яйца — отрасль низкорентабельная с высокой себестоимостью и рано или поздно это должно было сказаться на ценах.

«Министерству сельского хозяйства надо сформировать системный подход к расчету себестоимости сельскохозяйственной продукции, публиковать полученные данные в открытых источниках и своевременно предупреждать о себестоимости руководство страны», — сказал Лисовский

Он добавил, что регулятору необходимо выстраивать эффективные механизмы управления отраслью, в том числе наращивать объемы интервенционных фондов зерна, которые пока недостаточны.

Ранее в этот день Генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил провести проверку по факту необоснованного завышения цен на куриные яйца и принять меры. Как уточнили в Генеральной прокуратуре, средняя розничная цена этих продуктов за год увеличилась более чем на 40%.

25 октября президент Владимир Путин в ходе совещания с правительством попросил главу Минсельхоза Дмитрия Патрушева сообщить о причинах роста стоимости мяса птицы. Министр рассказал, в ведомстве занимаются этим вопросом. Кроме того, он обратил внимание на то, что в августе фиксировалось небольшое снижение объемов производства, но в период с января по август наблюдался рост объемов.