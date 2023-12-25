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Два человека пострадали при обстреле ВСУ хутора под Белгородом

Гладков: под обстрел ВСУ попала окраина хутора Марьино, двое пострадали
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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Под минометный обстрел ВСУ попала окраина хутора Марьино Шебекинского городского округа. Есть двое пострадавших, об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале 25 декабря.

«У мужчин минно-взрывные травмы, осколочные ранения. Оперативно были доставлены в городскую больницу № 2 города Белгорода. Врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь, состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести», — указано в сообщении губернатора.

Утром этого же дня Гладков в своем Telegram-канале писал о минометном обстреле Шебекино и Мурома.

«В Шебекинском городском округе, по окраине города Шебекино, выпущено 2 минометных снаряда, по МАПП «Шебекино» — один минометный снаряд. В селе Муром с БПЛА сброшен один осколочный боеприпас. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет», — сообщал губернатор.

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23 декабря сообщалось, что дрон-камикадзе ВСУ атаковал мост в Грайворонском городском округе Белгородской области. По словам Гладкова, в тот момент дорожники проводили на мосту ремонтные работы. Взрывное устройство попало в асфальтоукладочный каток и ранило трех рабочих. Позже уточнялось, что количество пострадавших в результате случившегося увеличилось до пяти. Губернатор рассказал, что у одного из обратившихся в больницу диагностированы минно-взрывная травма и осколочные ранения ноги, а у второго — ранения правых руки и ноги. Позже Гладков сообщил, что четверо пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести, один пока в реанимации в тяжелом стабильном состоянии.

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