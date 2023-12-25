Два человека пострадали при обстреле ВСУ хутора под Белгородом

Под минометный обстрел ВСУ попала окраина хутора Марьино Шебекинского городского округа. Есть двое пострадавших, об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале 25 декабря.

«У мужчин минно-взрывные травмы, осколочные ранения. Оперативно были доставлены в городскую больницу № 2 города Белгорода. Врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь, состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести», — указано в сообщении губернатора.

Утром этого же дня Гладков в своем Telegram-канале писал о минометном обстреле Шебекино и Мурома.

«В Шебекинском городском округе, по окраине города Шебекино, выпущено 2 минометных снаряда, по МАПП «Шебекино» — один минометный снаряд. В селе Муром с БПЛА сброшен один осколочный боеприпас. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет», — сообщал губернатор.

23 декабря сообщалось, что дрон-камикадзе ВСУ атаковал мост в Грайворонском городском округе Белгородской области. По словам Гладкова, в тот момент дорожники проводили на мосту ремонтные работы. Взрывное устройство попало в асфальтоукладочный каток и ранило трех рабочих. Позже уточнялось, что количество пострадавших в результате случившегося увеличилось до пяти. Губернатор рассказал, что у одного из обратившихся в больницу диагностированы минно-взрывная травма и осколочные ранения ноги, а у второго — ранения правых руки и ноги. Позже Гладков сообщил, что четверо пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести, один пока в реанимации в тяжелом стабильном состоянии.

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