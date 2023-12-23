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Три человека ранены в результате атаки дрона-камикадзе в Белгородской области

Гладков: ВСУ с помощью дрона-камикадзе атаковали мост в Белгородской области
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал мост в Грайворонском городском округе Белгородской области. Об этом в субботу, 23 декабря, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в тот момент дорожники проводили на мосту ремонтные работы. Взрывное устройство попало в асфальтоукладочный каток и ранило трех рабочих. Их госпитализировали в городскую больницу № 2 в Белгороде.

«Один из мужчин в тяжелом состоянии с ранением конечностей, у двоих состояние средней степени тяжести», — уточнил он в своем Telegram-канале.

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Ранее, 20 декабря, российская система ПВО сбила беспилотник на подлете к Белгороду. По данным Гладкова, в результате инцидент информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе.

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