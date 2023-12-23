Число пострадавших при атаке дрона в Белгородской области выросло до пяти
Количество пострадавших при атаке дрона-камикадзе моста в Грайворонском городском округе Белгородской области увеличилось до пяти. Об этом 23 декабря заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.
«Количество [пострадавших] увеличилось до пяти человек: еще двое мужчин с места происшествия самостоятельно обратились в стационары», — рассказал Гладков.
Как сообщает губернатор, у одного из обратившихся в больницу диагностированы минно-взрывная травма и осколочные ранения ноги, а у второго — ранения правых руки и ноги.
Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. Их состояние оценивается как средней тяжести.
Ранее сообщалось о трех пострадавших в Грайворонском городском округе. В момент атаки дорожники проводили на мосту ремонтные работы. Взрывное устройство попало в асфальтоукладочный каток и ранило рабочих.
До этого, 20 декабря, российская система ПВО сбила беспилотник на подлете к Белгороду. По данным Гладкова, в результате инцидента информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
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