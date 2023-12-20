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Российская система ПВО сбила беспилотник на подлете к Белгороду

Гладков: ПВО сбила беспилотник на подлете к Белгороду
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Фото: РИА Новости
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Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) на подлете к Белгороду. Об этом 20 декабря сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

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Накануне три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) были сбиты над территорией Брянской области и один — над Калужской.

До этого, 12 декабря, система ПВО сбила воздушную цель над селом Бессоновка в Белгородской области. Тогда информации о пострадавших или разрушениях в результате инцидента также не поступало.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе.

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