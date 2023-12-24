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Один пострадавший после атаки БПЛА под Белгородом остается в реанимации

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Фото: t.me/vvgladkov
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Один из пяти рабочих, которые были ранены в результате атаки украинского беспилотника накануне, остается в реанимации. Об этом в воскресенье, 24 декабря, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Четверо пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести, один пока в реанимации в тяжелом стабильном состоянии. Ввиду травмы лица и близости дыхательных путей пациенту необходимо проведение ИВЛ (искусственной вентиляции легких. — Ред.), в связи с этим проводится медикаментозная седация», — написал он.

Кроме того, губернатор отметил, что не все пострадавшие смогут встретить Новый год дома, так как придется продолжить лечение в больнице в праздничные дни. Однако Гладков пообещал вместе с персоналом медицинского учреждения сделать всё возможное, улучшить настроение пациентов. Он также пожелал рабочим скорейшего выздоровления.

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23 декабря сообщалось, что дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал мост в Грайворонском городском округе Белгородской области. По словам Гладкова, в тот момент дорожники проводили на мосту ремонтные работы. Взрывное устройство попало в асфальтоукладочный каток и ранило трех рабочих.

Позже уточнялось, что количество пострадавших в результате случившегося увеличилось до пяти: еще двое мужчин с места происшествия самостоятельно обратились в стационары. Губернатор рассказал, что у одного из обратившихся в больницу диагностированы минно-взрывная травма и осколочные ранения ноги, а у второго — ранения правых руки и ноги.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе.

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