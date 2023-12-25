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Адвокат раскрыл подробности инцидента с участием Киркорова и охранника

Добровинский: инцидент с охранником, которого толкнул Киркоров, урегулирован
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Инцидент с охранником, которого в сентябре толкнул народный артист РФ, певец Филипп Киркоров, утрясли сразу, рассказал 25 декабря «Известиям» адвокат Александр Добровинский.

«К Филиппу Киркорову приходил следователь, с которым они обсудили все детали, после чего стороны договорились между собой. Сейчас об этом вспомнили, чтобы очернить артиста после вечеринки Насти Ивлеевой», — добавил он.

Ранее в СМИ появились сообщения, что в декабре охранник обратился в полицию и потребовал привлечь певца к ответственности за нанесение легких телесных повреждений. Инцидент произошел 27 сентября в «Крокус Сити Холле».

Ранее, 24 декабря, телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева извинилась перед общественностью за проведение «голой» вечеринки, которая прошла в московском клубе Mutabor. По ее мнению, ситуацию «невозможно было контролировать». Блогер пообещала отправить вырученные с продажи билетов средства в благотворительные организации.

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«Голая» вечеринка, попавшая в поле зрения правоохранителей, состоялась в московском клубе Mutabor 20 декабря. Гостями были звезды шоу-бизнеса, одетые согласно дресс-коду almost naked, который подразумевает практически оголенное тело.

После мероприятия Лефортовский суд Москвы также арестовал рэпера Николая Васильева, известного под сценическим псевдонимом VACÍO, на 15 суток.

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