Эксперт указал на опасность езды на автомобиле после снегопада

Вице-президент по автострахованию «Ренессанс страхование» Сергей Демидов 26 декабря рассказал «Известиям», чего стоит опасаться автомобилистам после сильного снегопада.

По данным группы «Ренессанс страхование» (MOEX: RENI), вероятность попасть в ДТП после сильного снегопада возрастает на 11,5%, самыми частыми проблемами для автомобилистов оказались столкновения с другими автомобилями и наезд на антипарковочные препятствия.

Аварийность возрастает, даже несмотря на небольшую среднюю скорость движения по городу и меньшее число транспортных средств на дорогах. При этом повышение аварийности показывают застрахованные автомобили, у которых часто меньший срок эксплуатации, более аккуратные водители, лучше техническое состояние, в том числе резины.

Больше всего для водителя в снежную погоду возрастает риск наезда на препятствие — почти в 1,5 раза. Основными угрозами становятся невидимые из-за снега глыбы льда, антипарковочные препятствия, бордюры и так далее.

«Интересно, что снижение скорости и более аккуратное вождение в снегопад не полноценная гарантия снижения тяжести повреждений: средний чек по компенсациям лишь на 4% меньше обычного для этого времени года. Есть один распространенный вид ДТП, шанс попасть в который после снегопада меньше, — повреждения вылетевшим из-под колес камнем. Доля таких обращений показала снижение примерно на треть, Вероятно, это результат более низкой средней скорости», — сказал Демидов.

В конце ноября руководитель маркетплейса «ПЭК: MALL» Сергей Буров рассказал «Известиям», как обслуживать автомобиль зимой, чтобы снизить риски неисправностей и нештатных ситуаций на дорогах. По его словам, зимой машину нужно мыть чаще, чем летом.