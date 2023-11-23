Эксперт назвал способы защиты автомобиля от поломок в холодную погоду

Проблемы с пуском двигателя, заносы, плохая видимость — с наступлением холодов водители по всей России меняют стиль управления автомобилем и вынуждены уделять особое внимание техническому состоянию транспортных средств. Руководитель маркетплейса «ПЭК: MALL» Сергей Буров 23 ноября рассказал «Известиям», как обслуживать автомобиль зимой, чтобы снизить риски неисправностей и нештатных ситуаций на дорогах.

«В холодное время года на дорогах становится скользко, и при резком торможении управление автомобилем можно потерять. Часто проблема возникает, если тормозные усилия на колеса распределены неравномерно. Чтобы избежать этого, необходимо отрегулировать тормозной баланс шин: не только передние и задние оси должны одинаково эффективно срабатывать при остановке авто. Также очень важно чтобы колеса одной оси слева и справа включались в работу одновременно и с одинаковыми усилиями. Зимой стоит в очередной раз проверить состояние тормозной системы, включая основные узлы — суппорты, колодки, диски», — сказал он.

Обязательно следует учитывать, что в тормозной жидкости может накапливаться влага, так как тормозная жидкость гигроскопична. Наличие воды в тормозной жидкости вызывает образование пара, снижает температуру кипения жидкости. Но зимой вода еще и замерзает, а значит, машина может просто не остановиться при нажатии на педаль тормоза. Проверить и при необходимости заменить тормозную жидкость — очень важно, заявил Буров.

«Если вы столкнулись с тем, что автомобиль заводится через раз, а при запуске стартер медленно прокручивает двигатель или наблюдается снижение оборотов, вероятнее всего, возникли проблемы с аккумулятором. В среднем срок его эксплуатации составляет от трех до пяти лет. В холодное время года батарея меньше держит заряд, поэтому, если машина не запускается, первым делом надо попробовать поставить ее в теплое место, зарядить аккумулятор, а затем повторить попытку. Кроме того, выход аккумулятора из строя может быть связан с падением плотности электролита. Чтобы проверить состояние батареи, лучше посетить техцентр. Мастера могут протестировать АКБ под нагрузкой и порекомендовать долить водный раствор в аккумулятор и продолжить его эксплуатацию или приобрести новый», — сказал эксперт.

Если зимой из строя вышла система охлаждения двигателя, это может быть связано с низким уровнем антифриза, считает собеседник издания. Обязательно контролируйте уровень и доливайте готовые растворы антифриза (ни в коем случае не воду) в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя, рекомендует он.

«А чтобы на морозе не лопнул бачок стеклоомывателя, не забудьте залить в него незамерзайку и, наоборот, ни в коем случае не добавляйте антифриз, который содержит смазывающие вещества и пленкой растекается по лобовому стеклу. В холодное время года на всех поверхностях оседает больше влаги, стекла запотевают буквально на ходу. Избавиться от этого поможет замена салонных фильтров и смазки, которая содержится в хладагенте системы кондиционирования», — добавил Буров.

Чтобы избежать заносов на дороге и других аварийных ситуаций, передвигаться на летней резине при температуре ниже +5 градусов категорически не рекомендуется. Зимой шины, предназначенные для теплого времени года, становятся более жесткими, снижается коэффициент их сцепления с дорогой, подчеркнул специалист.

«Какую резину выбрать, фрикционную или шипованную, зависит от условий эксплуатации. По нашему опыту, в центральной части России многим водителям удобнее передвигаться на так называемых липучках, так как климат умеренный и большую часть зимнего сезона дороги очищают: льда, накатанного снега практически нет. В сибирских, уральских и других северных регионах зимой автомобилисты чаще выбирают шипованные шины, это связано с резкими колебаниями температуры и обильными осадками. В условиях гололеда и заснеженной дороги на шипованных шинах проще тронуться с места, с ними машина лучше цепляется за дорогу», — сказал он.

Буров добавил, что при выборе шипованных шин следует обращать внимание на рисунок протектора и механизм крепления элементов. Важно, чтобы шипы внутри колеса плотно удерживались, так как, если они «вылетят», качество такой резины значительно ухудшится. Задача фрикционной резины — отвести воду и снег максимально быстро и эффективно. Поэтому важно обращать внимание не только на рисунок, но и на качество ламелей, микроразрезов на поверхности блоков протектора.

«Помните, что реагенты, агрессивные химические вещества портят не только зимнюю обувь пешеходов, но и кузов автомобиля. Поэтому зимой машину нужно мыть чаще, чем летом, а также обрабатывать воском или другим защитным покрытием. При этом обратите внимание, что автомобиль нельзя ополаскивать горячей водой, так как из-за этого могут потрескаться стекла или лакокрасочное покрытие», — сказал эксперт.

Дорожный набор, который всегда должен быть под рукой у водителя зимой, включает щетку с крепкой ручкой и скребки для очистки снега, наледи, небольшую крепкую лопату, салфетки для мытья окон, буксировочный трос, провода для прикуривания и размораживатель, который поможет открыть обледенелый замок автомобиля, заключил Буров.

22 ноября эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов рассказал «Известиям», как правильно хранить летнюю резину в зимний период. Так, перед хранением нужно очистить резину от грязи, пыли и других загрязнений — используйте мягкую щетку или тряпку, рекомендует специалист. Резину нельзя хранить на открытом воздухе без защиты от солнца, осадков и других погодных явлений — из-за этого резина стареет, трескается и деформируется.