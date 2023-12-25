Курс евро превысил 102 рубля впервые с 20 октября
Курс евро в ходе торгов на Московской бирже превысил 102 рубля впервые с 20 октября, следует из данных на сайте площадки.
Сейчас евро торгуется по 101,95 рубля, европейская валюта выросла на 20 копеек. В моменте утром в понедельник евро поднимался до 102,11 рубля, это максимум с 20 октября.
Курс доллара расчетами «завтра» на 11:19 мск составил 92,05 рубля.
Как рассказали «Известиям» эксперты 21 декабря, ослабление рубля к американской и европейской валютам связано с несколькими факторами, в том числе с сезонным ростом спроса на иностранную валюту перед новогодними праздниками.
В частности, аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко предположил, что ослабление рубля связано с коррекцией на рынке нефти.
При этом в начале ноября министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что меры по ужесточению контроля за возвратом выручки экспортеров сработали. Курс российской нацвалюты стабилизировался, подчеркнул тогда он.