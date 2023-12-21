Реклама
Прямой эфир
Мир
Устроившего стрельбу в центре Праги нейтрализовали
Экономика
Курс евро впервые с 26 октября превысил 101 рубль
Пресс-релизы
В Москве пройдет V Зимний международный фестиваль искусств
Общество
Голикова назвала критерием многодетной семьи наличие трех и более детей
Культура
В павильоне «Роснефти» на ВДНХ стартовали Дни автоспорта
Происшествия
Российская система ПВО уничтожила ракету ВСУ над Азовским морем
Мир
РФ заявила посольству Японии протест из-за учений на острове Хоккайдо
Мир
Ангола сообщила о выходе из ОПЕК
Мир
В США признали превосходство российских Су-35 над истребителями США
Экономика
Сергей Собянин сообщил об огромных инвестициях в экономику Москвы
Мир
Россия и Тунис договорились о производстве пяти космических аппаратов
Экономика
Красная икра подешевела в России почти на четверть
Общество
Путин анонсировал строительство и реконструкцию 31 тыс. км дорог
Мир
Al Arabiya узнал об отказе ХАМАС от перемирия с Израилем менее чем на две недели
Общество
Открытие аэропорта Краснодара могут отложить

Аналитики объяснили ослабление рубля

Веретенникова: рубль ослаб из-за спроса на иностранную валюту перед праздниками
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ослабление рубля к американской и европейской валютам связано с несколькими факторами, в том числе с сезонным ростом спроса на иностранную валюту перед новогодними праздниками, сообщили «Известиям» аналитики. Эксперты рассказали еще несколько причин снижения курса и привели прогнозы на ближайшее время.

Согласно данным сайта Мосбиржи, на 17:46 21 декабря доллар достиг 91,8 рубля, евро — 101. Накануне американская валюта торговалась в районе 90 рублей, европейская — 99.

«Рост евро, как и доллара, ближе к концу года происходит во многом благодаря сезонности спроса, то есть повышенному спросу на иностранную валюту в этот период. Перед длительными зимними праздниками традиционно спрос на валюту в РФ возрастает. Помимо фактора сезонности на цену валюты оказывает влияние предстоящая экспирация валютного фьючерса», — отметила вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова.

Аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко предположил, что ослабление рубля связано с коррекцией на рынке нефти. Так, цена на нефть марки Brent не смогла превысить отметку в $80 за баррель и начала снижаться.

«В целом декабрь и январь по статистике являются худшими месяцами для рубля. В конце года обычно происходит увеличение трата государственного и частного секторов, в том числе всплеск потребительской активности. Это повышает спрос на импорт, а значит, и на инвалюту», — добавил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

В свою очередь аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева обратила внимание на то, что на следующей неделе состоится пик налогового периода, который в совокупности с растущими ценами на нефть может оказать поддержку российской нацвалюте.

«Мы ожидаем, что до конца этого года рубль будет торговаться в диапазоне 90–93 рублей к доллару США. В январе мы не исключаем некоторого ослабления национальной валюты. В октябре-ноябре наблюдалась просадка счета текущих операций, что может отразиться на рынке в январе, так как валютная выручка приходит с временным лагом в один-три месяца», — сказала она.

Что будет с рублем: прогноз курса на 2024 год
Эксперты оценили риски и положительные факторы для стоимости национальной валюты

Аналитик Веретенникова предположила, что в конце декабря текущего года курс евро, скорее всего, останется в рамках интервала 99–100 рублей, а в январе 2024-го возможно колебание курса евро уже в пределах диапазона 96–99 рублей.

В то же время аналитик Дудченко сказал, что сильного ослабления рубля не ожидается.

«По [курсу доллара] сопротивление находится в диапазоне 92,9–93,2 [рубля]. В I квартале 2024 года, по всей видимости, движение будет в коридоре 85–95 с тенденцией к укреплению российского рубля», — уточнил он.

Эксперт Бабин выразил мнение, что до конца года доллар может находиться в диапазоне 92–94 рублей.

В начале ноября министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что меры по ужесточению контроля за возвратом выручки экспортеров сработали. Курс российской нацвалюты стабилизировался, подчеркнул тогда он.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023