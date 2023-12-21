Аналитики объяснили ослабление рубля

Ослабление рубля к американской и европейской валютам связано с несколькими факторами, в том числе с сезонным ростом спроса на иностранную валюту перед новогодними праздниками, сообщили «Известиям» аналитики. Эксперты рассказали еще несколько причин снижения курса и привели прогнозы на ближайшее время.

Согласно данным сайта Мосбиржи, на 17:46 21 декабря доллар достиг 91,8 рубля, евро — 101. Накануне американская валюта торговалась в районе 90 рублей, европейская — 99.

«Рост евро, как и доллара, ближе к концу года происходит во многом благодаря сезонности спроса, то есть повышенному спросу на иностранную валюту в этот период. Перед длительными зимними праздниками традиционно спрос на валюту в РФ возрастает. Помимо фактора сезонности на цену валюты оказывает влияние предстоящая экспирация валютного фьючерса», — отметила вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова.

Аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко предположил, что ослабление рубля связано с коррекцией на рынке нефти. Так, цена на нефть марки Brent не смогла превысить отметку в $80 за баррель и начала снижаться.

«В целом декабрь и январь по статистике являются худшими месяцами для рубля. В конце года обычно происходит увеличение трата государственного и частного секторов, в том числе всплеск потребительской активности. Это повышает спрос на импорт, а значит, и на инвалюту», — добавил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

В свою очередь аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева обратила внимание на то, что на следующей неделе состоится пик налогового периода, который в совокупности с растущими ценами на нефть может оказать поддержку российской нацвалюте.

«Мы ожидаем, что до конца этого года рубль будет торговаться в диапазоне 90–93 рублей к доллару США. В январе мы не исключаем некоторого ослабления национальной валюты. В октябре-ноябре наблюдалась просадка счета текущих операций, что может отразиться на рынке в январе, так как валютная выручка приходит с временным лагом в один-три месяца», — сказала она.

Аналитик Веретенникова предположила, что в конце декабря текущего года курс евро, скорее всего, останется в рамках интервала 99–100 рублей, а в январе 2024-го возможно колебание курса евро уже в пределах диапазона 96–99 рублей.

В то же время аналитик Дудченко сказал, что сильного ослабления рубля не ожидается.

«По [курсу доллара] сопротивление находится в диапазоне 92,9–93,2 [рубля]. В I квартале 2024 года, по всей видимости, движение будет в коридоре 85–95 с тенденцией к укреплению российского рубля», — уточнил он.

Эксперт Бабин выразил мнение, что до конца года доллар может находиться в диапазоне 92–94 рублей.

В начале ноября министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что меры по ужесточению контроля за возвратом выручки экспортеров сработали. Курс российской нацвалюты стабилизировался, подчеркнул тогда он.