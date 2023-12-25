Мантуров рассказал о перспективах возрожденного бренда «Волга»
Первый автомобиль возрожденного отечественного автомобильного бренда «Волга» будет выпущен в середине 2024 года. Об этом 25 декабря сообщил вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
«Насколько мне известно, в ближайшее время нижегородский автомобильный кластер должен завершить эту работу и с учетом намеченных планов в середине следующего года уже выйти с первым собранным автомобилем», — заявил он в интервью «РИА Новости».
Кто из производителей будет выпускать автомобили под данным брендом, не уточняется.
Ранее, в июне, автопроизводитель ГАЗ заявил о планах представить серийный образец возрожденного бренда «Волга» в начале лета 2024 года. Тогда Мантуров подчеркнул, что выпуск «Волги» будет организован на мощностях автозаводов, которые принадлежали иностранным производителям до того, как те свернули бизнес в России.
Кроме того, глава Минпромторга Мантуров добавил, что министерство поддерживает возрождение и автобренда «Ока» и готов рассмотреть вопрос оперативно.