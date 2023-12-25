Мантуров заявил о перспективах лайнера Ил-96-400 стать пассажирским

Российский дальнемагистральный самолет Ил-96-400, который рассматривается для грузовых перевозок, в перспективе может стать пассажирским. Об этом 25 декабря заявил в интервью «РИА Новости» вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«Да, конечно. Но прежде мы должны выбрать оптимальное решение по тяге двигателя — 26, 35 или 38 т. Сейчас идет работа конструкторов, двигателестроителей и авиаторов, после получения окончательного облика по демонстратору в марте будет понятно, в каком именно направлении нужно двигаться», — сказал он, отвечая на вопрос о возможности использовать Ил-96-400 в пассажирских перевозках.

Мантуров добавил, что в ноябре самолет совершил первый успешный полет, что означает вторую жизнь для Ил-96. По его словам, он обладает новым обликом с увеличенным фюзеляжем и рядом других гаджетов, включая двигатель ПС-90. При этом наиболее «перспективно и конкурентоспособно было бы установить два двигателя вместо нынешних четырех, то есть по одному на крыло», уточнил он.

Глава Минпромторга РФ подчеркнул, что в стране также ведутся научно-исследовательские работы по абсолютно новому широкофюзеляжному дальнемагистральному самолету следующего поколения. Он должен быть создан за горизонтом 2030 года.

Ранее, 14 декабря, президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года» заявил, что страна планирует произвести более 1 тыс. самолетов к 2030 году. Кроме того, президент указал, что Россия выкупает взятые в лизинг воздушные судна. По его словам, у государства были споры с компаниями, которые закупали слишком много иностранных самолетов.

1 ноября опытный образец широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета Ил-96-400М совершил первый полет. Полет проходил на высотах до 2000 м, скорости до 390 км/ч и продолжался 26 минут. Самолет является модернизированной версией Ил-96-300, отличается удлиненным на 9,35 м фюзеляжем, более мощными двигателями ПС‑90А1 и вмещает до 370 пассажиров.

29 августа Минпромторг сообщил о первом полете российского самолета SJ-100 с импортозамещенными системами. Опытный образец был изготовлен производственным центром ПАО «Яковлев» в Комсомольске-на-Амуре. В ходе испытаний были подтверждены стабильная работа всех отечественных систем, управляемость и устойчивость самолета в воздухе.