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Опытный образец самолета Ил-96-400М совершил первый полет

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Фото: Минпромторг России
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Опытный образец широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета Ил-96-400М совершил первый полет. Об этом 1 ноября сообщил глава Минпромторга, вице-премьер РФ Денис Мантуров.

«Первый и успешный полет модернизированного Ил-96-400М — это демонстрация высочайшего уровня компетенций отечественных КБ и авиазаводов. Самолет не просто сохранил высокие показатели Ил-96-300, но и получил новые эксплуатационные и транспортные возможности», — приводит его слова пресс-служба кабмина.

Самолет пилотировал экипаж в составе заслуженного летчика-испытателя Сергея Сухаря, заслуженного летчика-испытателя Игоря Зинова, заслуженного штурмана-испытателя Сергея Горемыкина, бортинженера-испытателя 1-го класса Павла Литвякова, бортового электрика-испытателя Дмитрия Семенова.

Полет проходил на высотах до 2000 м, скорости до 390 км/ч и продолжался 26 минут. Самолет является модернизированной версией Ил-96-300, отличается удлиненным на 9,35 м фюзеляжем, более мощными двигателями ПС‑90А1 и вмещает до 370 пассажиров.

Самолет был изготовлен в филиале ПАО «Ил» — ВАСО, входящем в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК) «Ростеха». По словам гендиректора ОАК Юрия Слюсаря, Ил-96-400М заменит иностранные аналоги.

«Новая модернизированная версия самолета семейства Ил-96 дополнит линейку гражданских самолетов ОАК в сегменте широкофюзеляжных лайнеров и позволит предложить рынку наряду с МС-21-310, SJ-100 и Ту-214 самолеты различной размерности и дальности, которые способны обеспечить маршрутную сеть по всей стране и заменить иностранные аналоги», — сказал он.

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Накануне глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал, что импортзамещенный самолет Sukhoi Superjet New (SJ-100) с двигателем ПД-8 совершит первый полет в декабре.

29 августа Минпромторг сообщил о первом полете российского самолета SJ-100 с импортозамещенными системами. Опытный образец был изготовлен производственным центром ПАО «Яковлев» в Комсомольске-на-Амуре. В ходе испытаний были подтверждены стабильная работа всех отечественных систем, управляемость и устойчивость самолета в воздухе.

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