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Глава Рособрнадзора назвал ЕГЭ объективным экзаменом без утечек

Глава Рособрнадзора: ЕГЭ стал объективным, нет утечек и замечаний экспертов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев 25 декабря заявил, что единый государственный экзамен (ЕГЭ) стал объективным, больше нет утечек, а также замечаний от экспертов по поводу объективности проведения экзамена. Таким образом он прокомментировал призывы отменить ЕГЭ.

«Сейчас экзамен проходит объективно. Сейчас нет утечек. По поводу объективности проведения экзамена мы не слышим замечаний ни от одного эксперта. Даже от тех, кто терпеть не может единый государственный экзамен», — сказал он в интервью «РИА Новости».

Как отметил Музаев, призывы отменить экзамен с момента его введения не прекращались ни разу, при этом до 2013 года «на экзаменах происходило форменное безобразие»: были утечки, факты списывания, ЕГЭ-туризма. Но начиная с 2013–2014 года не было ни одной утечки, и контроль за проведением экзамена продолжает усиливаться.

Музаев подчеркнул, что из призывающих отменить ЕГЭ не предлагают альтернативы. По его мнению, это говорит о том, что людей не устраивает отсутствие возможности «зарешать».

Глава Рособрнадзора указал, что при низком уровне безработицы, наращивании мощностей во всех сферах времени на эксперименты с экзаменом нет. Он заявил, что подход выработался и оправдал себя, в частности, во время пандемии.

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Накануне Музаев сообщил, что число заданий по темам специальной военной операции (СВО) на ЕГЭ в будущем планируют увеличить. Как отмечалось, в ЕГЭ-2024 никаких изменений вносить не планируется, его содержание утвердили еще до 1 сентября 2023 года. Однако каждый год информация актуализируется. Также Музаев сказал, что новая модель высшего образования в России, которая заработает в высших учебных заведениях страны с 1 сентября 2025 года, не повлечет за собой изменения формата и содержания ЕГЭ.

19 ноября Музаев заявил, что перевод ЕГЭ в онлайн-формат в ближайшие 5–10 лет не планируется и не обсуждается.

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