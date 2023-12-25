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В Госдуме заявили о недопустимости расширения границ США в Арктике

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Расширение США собственной части континентального шельфа в Арктике недопустимо и может повлечь за собой усиление напряженности. Об этом 24 декабря заявил глава комитета Госдумы по Арктике Николай Харитонов.

«Расширение границ в Арктике в одностороннем порядке недопустимо и только может привести к усилению напряженности. Необходимо прежде всего доказать геологическую принадлежность этих территорий так, как в свое время это сделала Россия», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Харитонов напомнил о том, что в прошлом под воду опускали научный аппарат, исследовавший недры территорий. В конечном итоге тогда удалось собрать большую доказательную базу, и российскую заявку на шельф рассматривала подкомиссия ООН.

Также парламентарий обратил внимание на то, что Соединенные Штаты не ратифицировали Конвенцию по морскому праву.

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В тот же день председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что поступившие сообщения о притязаниях США на континентальный шельф в Арктике являются провокацией. Он также подчеркнул, что в этом состоит вся «агрессивная сущность США, которая проявляется уже более 200 лет». Как отметил Карасин, Россия, несмотря ни на что, продолжает принимать необходимые меры для соблюдения национальных интересов страны в Арктике.

Кроме того, зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов 24 декабря сообщил, что притязания США на континентальный шельф в Арктике требуют от России поведенческой линии «с опорой на собственные интересы».

Ранее в этот день агентство Bloomberg сообщило, что США расширили свои притязания на континентальный шельф. Государственный департамент опубликовал карту притязаний, на которой новые территории занимают площадь около 1 млн кв. км. Большая их часть расположена в Арктике и Беринговом море вблизи границ России и Канады. Также США заявили о праве на шельф в других частях Тихого океана и Атлантике.

11 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что освоение Арктики является для России неоспоримым приоритетом из-за ее стратегического значения и потенциала. Кроме того, с Арктикой связаны укрепление российского энергетического потенциала, расширение логистики и обеспечение обороны.

Кроме того, 8 декабря член комитета по развитию Арктики и Дальнего Востока Госдумы Николай Новичков сообщил, что российский парламент изучает вопрос о возможной денонсации Конвенции ООН по морскому праву в части Арктики на фоне действий недружественных стран. Депутат также выразил мнение, что закрывать российский сектор Арктики необходимо уже сегодня.

В конце июня Путин также указывал на приоритетность для России вопросов освоения Арктики и сбережения ее природного богатства. Тогда же он отметил важность активного подключения волонтеров, студентов, представителей общественных организаций и бизнес-структур к решению данных задач.

Россия ратифицировала Конвенцию ООН по морскому праву в 1997 году, тем самым отказавшись от секторального подхода по определению арктических границ, которого наше государство придерживалось с 1926-го. После ратификации Конвенции территорией России считается лишь 12-мильная Арктическая зона, прилегающая к береговой линии материка и островов, остальные воды Арктики признаются открытыми для свободного мореплавания. Эту особенность конвенции во враждебных целях сейчас активно используют государства НАТО, направляя боевые корабли, подлодки и самолеты в экономическую зону России в Арктике.

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