Сенатор Долгов указал на необходимость защиты интересов РФ в Арктике

Притязания США на континентальный шельф в Арктике требуют от России поведенческой линии «с опорой на собственные интересы». Об этом в воскресенье, 24 декабря, сообщил зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов.

«Вся политика США в Арктике направлена против нас <…> США считают себя не связанными никакими международными документами», — отметил он в беседе с «РИА Новости».

Долгов также указал, что РФ в настоящее время также укрепляет свои позиции как в обороне, так и в экономической сфере.

«Россия предпочитает, конечно, развивать сотрудничество в Арктике», — подчеркнул он.

Однако Долгов констатировал, что при нынешней политике стран Запада «такое сотрудничество сведено на нет».

В тот же день председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что поступившие сообщения о притязаниях США на континентальный шельф в Арктике являются провокацией. Он также подчеркнул, что в этом состоит вся «агрессивная сущность США, которая проявляется уже более 200 лет». Как отметил Карасин, Россия, несмотря ни на что, продолжает принимать необходимые меры для соблюдения национальных интересов страны в Арктике.

Ранее в этот день агентство Bloomberg сообщило, что США расширили свои притязания на континентальный шельф. Государственный департамент опубликовал карту притязаний, на которой новые территории занимают площадь около 1 млн кв. км. Большая их часть расположена в Арктике и Беринговом море вблизи границ России и Канады. Также США заявили о праве на шельф в других частях Тихого океана и Атлантике.

11 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что освоение Арктики является для России неоспоримым приоритетом из-за ее стратегического значения и потенциала. Кроме того, с Арктикой связаны укрепление российского энергетического потенциала, расширение логистики и обеспечение обороны.

Кроме того, 8 декабря член комитета по развитию Арктики и Дальнего Востока Госдумы Николай Новичков сообщил, что российский парламент изучает вопрос о возможной денонсации Конвенции ООН по морскому праву в части Арктики на фоне действий недружественных стран. Депутат также выразил мнение, что закрывать российский сектор Арктики необходимо уже сегодня.

В конце июня Путин также указывал на приоритетность для России вопросов освоения Арктики и сбережения ее природного богатства. Тогда же он отметил важность активного подключения волонтеров, студентов, представителей общественных организаций и бизнес-структур к решению данных задач.