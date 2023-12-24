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Сноубордист Уайлд заявил об отказе ехать на ОИ-2026 в нейтральном статусе

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Фото: TASS/EPA/Diego Azubel
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Двукратный олимпийский чемпион, российский сноубордист американского происхождения Вик Уайлд откажется участвовать в зимних Олимпийских играх 2026 года, если ему запретят представлять Россию. Об этом он сам заявил после открытия новой экспозиции российского общества «Знание» 24 декабря.

«Нет, я не собираюсь ехать в нейтральном статусе. Буду выступать только за Россию. Каковы шансы? Это зависит не от меня, но я считаю, что у нас очень высокие шансы на завоевание большого количества медалей», — рассказал он ТАСС.

Изначально Уайлд выступал за сборную США, но решил сменить гражданство после того, как женился на российской сноубордистке Алене Заварзиной. Уже в 2012 году он дебютировал на этапах Кубка мира за сборную России. На Олимпийских играх 2014 спортсмен одержал победу в параллельном слаломе и параллельном гигантском слаломе, а на Играх-2022 в Пекине завоевал бронзу в параллельном гигантском слаломе.

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Ранее, 8 декабря, Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что допускает российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх в Париже. МОК выдвинул строгие условия участия: спортсменам запрещено демонстрировать национальную символику, соревноваться в командных дисциплинах и активно поддерживать спецоперацию по защите Донбасса.

Отмечается, что решение об участии российских спортсменов на Играх-2026, которые пройдут в Италии, пока что не принято.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя эту информацию, заявила, что российские спортсмены сами должны решать, будут ли они участвовать в предстоящих Олимпийских играх. В свою очередь Национальный олимпийский комитет (НОК) Белоруссии назвал решение МОК дискриминационным.

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