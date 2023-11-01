Ветер подмен: готовы ли вернуть наших хоккеистов на Игры-2026

Международная федерация хоккея (ИИХФ) предварительно включила сборную России в групповой этап Олимпиады–2026. В случае допуска к турниру сборная России может сыграть в группе С вместе с командой США. Другие участники квартета пока неизвестны. Отмечается, что российская команда имеет «теоретическое место посева, если будет принято решение по возвращению на турниры под эгидой ИИХФ». Глава организации Люк Тардиф подчеркнул, что на решение повлияет, в том числе, дело Ивана Федотова. Мнения экспертов разделились, одни эксперты уверены, что ИИХФ поняла, что ЧМ и Олимпиада без России не полноценны, а другие — что решение организации ничего не значит.

Нишевый вид

Международная федерация хоккея дала понять, что она не исключает возможности возвращения сборной России на свои турниры. 31 октября ИИХФ опубликовала программу олимпийской квалификации на зимние Игры в Милане в 2026 году и включила в нее сборную Россию, расположив ее в группе С главного турнира вместе со сборной США. Правда, есть один нюанс — над словом Russia международные чиновники ожидаемо ставят звездочку, которая разъясняет, что наша команда примет участие, «если будет принято решение о ее возвращении в программу соревнований ИИХФ».

Президент ИИХФ Люк Тардифф более детально разъяснил это положение.

— Решение по допуску сборной России до Олимпийских игр 2026 года и до международных соревнований в сезоне–2024/25 будет принято не позднее марта 2024 года, — отметил «СЭ» функционер. — Ранее появившаяся на сайте ИИХФ информация ничего не меняет. Отмечу, что решение, которое примет дисциплинарная коллегия по делу Ивана Федотова, может изменить ситуацию.

Решение Тардиффа и его организации, которые по-прежнему оставляют вероятность возвращения России на мировую арену до 2024 года, понятно. Каким бы бесхребетным порой ни казался босс ИИХФ, он хочет видеть Россию в программе международных соревнований, и это факт. Он прекрасно понимает, что любой турнир без участия нашей сборной так или иначе выглядит неполноценным.

Как бы многие хоккейные люди публично ни отрицали это, но хоккей — нишевый вид спорта. Его охват в масштабах всей планеты крайне узок. В отличие от футбола, баскетбола или волейбола, круг претендентов на чемпионство на каждом крупном турнире заранее очерчен. География медалистов чемпионатов мира за последние 20 лет расширилась лишь за счет двух стран — Швейцарии и Германии.

Всё это наталкивает на одну мысль: если футбольный ЧМ может спокойно пережить отсутствие условных Италии или Нидерландов, то хоккейный собрат не способен не заметить отсутствия команды из «большой шестерки». И вряд ли кто из наших извечных конкурентов должен радоваться искусственной ликвидации одной из самых титулованных сборных.

— Уже много раз говорил, что ЧМ и Олимпиада без сборной России не являются полноценными, — отметил в беседе с «Известиями» олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский. — Наконец-то в ИИХФ это поняли. Безусловно, это положительный знак. Посмотрим теперь, какие они теперь выдвинут условия.

Дело вратаря

Иного мнения придерживается бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.

— Сложно что-то сказать по этому поводу, так как у ИИХФ семь пятниц на неделе, — заявил «Известиям» специалист. — На данном этапе это решение ничего не означает. Откуда ветер подует, такое решение они и примут. Это уже не независимая организация. Своими действия по отстранению России и Белоруссии они себя дискредитировали.

Вопросы вызывают лишь слова французского функционера о том, что на решение ИИХФ могут повлиять выводы дисциплинарной коллегии по делу Ивана Федотова. Пока эти слова кажутся не больше чем блефом и очередной попыткой надавить на ФХР, которой после угроз от Генпрокуратуры РФ пришлось закрыть глаза на решение ЦСКА заявить вратаря, который, по мнению ИИХФ имеет действующий контракт с одним из клубов НХЛ.

Но странно, что международная федерация до сих не поняла простую вещь: у ведомства Владислава Третьяка не было другого выбора, кроме как молча допустить скандального голкипера к матчам КХЛ.

Впрочем, чисто формально ФХР, делегирующая КХЛ права на проведение Открытого чемпионата России, все же ответственна за решение, идущее вразрез с международными трансферными правилами. А значит, у ИИХФ есть право и возможность наказать своего действующего члена через продление бана российской сборной. И в таком случае дело Федотова, пока не оправдывающего своей игрой за ЦСКА статус человека, ради которого стоило устраивать громкий конфликт, заиграет совершенно новыми красками.