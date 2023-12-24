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Путин указал на высокий уровень отношений России и Азербайджана

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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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Отношения России и Азербайджана и стратегическое партнерство между странами держатся на высоком уровне. Об этом в воскресенье, 24 декабря, заявил российский президент Владимир Путин в телефонном разговоре с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.

«В ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин тепло поздравил президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с днем рождения. Лидеры отметили достигнутый высокий уровень российско-азербайджанских отношений стратегического партнерства и союзничества и условились о продолжении личных контактов», — приводятся слова российского лидера на сайте Кремля.

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Ранее, 12 октября, Путин и Алиев провели встречу в Бишкеке. Там они обсудили деятельность российских миротворцев и ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.

За день до этого, 11 октября, Ильхам Алиев в ходе 53-го заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств — участников СНГ заявил, что он воспринимает с благодарностью посредничество Москвы в нормализации отношений Баку и Еревана. Россия — сосед и союзник Азербайджана, а также и союзник Армении, подчеркнул он.

В июле президент Азербайджана выразил уверенность, что будущее российско-азербайджанских отношений окажется таким же позитивным, как и на протяжении всех предыдущих лет сотрудничества. Также он отметил, что после подписания декларации в феврале 2022 года о союзническом взаимодействии между Россией и Азербайджаном страна переживает совершенно новый период.

25 мая президент России в ходе рабочей встречи с азербайджанским коллегой после заседания Высшего Евразийского экономического совета отметил, что отношения Москвы и Баку строятся на принципах равноправия и учета интересов друг друга.

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