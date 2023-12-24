Путин отметил значительные успехи Азербайджана под руководством Алиева
Президент России Владимир Путин поздравил азербайджанского лидера Ильхама Алиева с днем рождения и отметил, что под его руководством Азербайджан добивается значительных успехов в экономической и социальной сферах. Текст поздравления российского лидера опубликован на сайте Кремля в воскресенье, 24 декабря.
Также Путин указал на вклад Алиева в развитие отношений России и Азербайджана.
«Вы по праву пользуетесь высоким уважением среди соотечественников и за рубежом. <...> Трудно переоценить Ваш личный вклад в упрочение союзнических отношений между нашими странами», — говорится в поздравлении.
Кроме того, российский лидер выразил надежду на продолжение конструктивного диалога и тесной совместной работы. Он пожелал Алиеву здоровья и благополучия, а также попросил передать от него сердечный привет своей семье.
24 декабря Алиеву исполняется 62 года.
Ранее, 12 октября, Путин и Алиев провели встречу в Бишкеке. В частности, они обсудили деятельность российских миротворцев и ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.