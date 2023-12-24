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Польский концерн подал в суд на поставщика из США за срыв контракта по СПГ

Bloomberg: польский Orlen судится с экспортером из США за срыв контракта по СПГ
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Фото: Global Look Press/Michal Fludra
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Польский концерн Orlen подал иск в арбитражный суд на американскую компанию Venture Global за несоблюдение условий долгосрочного контракта на поставку сжиженного природного газа (СПГ). Об этом 23 декабря сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации агентства, концерн утверждает, что американский экспортер СПГ не соблюдает условия долгосрочного контракта. Ранее на Venture Global подали в суд компании Shell и BP.

В свою очередь, Venture Global заявила, что не смогла обеспечить поставки из-за проблем с инвестициями. При этом она обещала начать поставлять СПГ по долгосрочным контрактам к концу 2024 года.

Как указало Bloomberg, Orlen требует от Venture Global немедленного исполнения условий контракта. Концерн был вынужден заменить недостающие объемы СПГ при помощи сделок на спотовом рынке. При этом утверждается, что произошедшее не отразилось на энергетической безопасности Польши, однако Orlen пришлось потратить в два раза больше средств, чем предусматривалось по контракту с Venture Global. Концерн не исключает, что будет требовать от компании возмещения этих убытков.

Согласно данным источников агентства, Orlen ожидает, что на арбитражное разбирательство уйдет 1–2 года.

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Ранее, 6 декабря, эксперт Финансового университета и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал «Известиям», что сокращение поставок газа из России усугубило энергетический кризис в Европе.

11 октября президент России Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели заявил, что европейские страны в полном объеме не справляются без российского газа. При этом российская сторона практически нашла альтернативу европейскому рынку для экспорта энергоресурсов.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Однако в итоге во многих европейских странах начался серьезный энергетический кризис.

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