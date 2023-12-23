Чиновники на Украине продолжают заниматься взяточничеством и кичиться предметами роскоши, учитывая, что страна ведет тяжелые боевые действия. Об этом в субботу, 23 декабря, сообщил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в эфире телеканала «Мы — Украина».

«Это психологическое состояние определенной прослойки людей (украинских чиновников. — Ред.) — оно не изменилось», — указал он.

Подобное заявление Подоляка было ответом на вопрос телеведущего касаемо того, «перешли на военные рельсы» чиновники на Украине в связи с продолжающимся конфликтом.

Накануне, 22 декабря, Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что в Киеве был задержан руководитель одного из главных управлений минобороны Украины за попытку хищения около 1,5 млрд гривен ($39,8 млн) при закупке артиллерийских снарядов.

21 декабря обозреватель агентства Bloomberg Хэл Брэндс указал на то, что Украине после провала контрнаступления ее войск и истощения ресурсов предстоит ужасный 2024 год. По его словам, контрнаступление украинской армии закончилось разочарованием, а силы страны оказались «окровавлены и истощены».

До этого, 19 декабря, президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции рассказал о предложении военных призвать еще 500 тыс. человек. Точную цифру он не подтвердил, так как в стране нет понимания по вопросу ротаций военных и отпусков для действующих военнослужащих.

На Украине с февраля 2022 года действует военное положение. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.