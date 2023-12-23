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На Украине задержали сотрудника минобороны страны за попытку мошенничества

В минобороны Украины выявили попытку хищения около $39 млн при закупке снарядов
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Фото: t.me/SBUkr
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В Киеве был задержан руководитель одного из главных управлений минобороны Украины за попытку мошенничества. Об этом в пятницу, 22 декабря, сообщила Служба безопасности Украины (СБУ) в Telegram-канале.

Как уточнили в ведомстве, задержание произошло за попытку хищения около 1,5 млрд гривен ($39,8 млн) при закупке артиллерийских снарядов.

«Чиновник в декабре прошлого года подписал соглашение с компанией-спецэкспортером на приобретение оптовой партии артиллерийских снарядов для украинских защитников. Но тогда бюджетные средства не были переведены на счета спецэкспортера», — говорится в сообщении.

Отмечается, что теперь злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.

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20 декабря пленный украинский военный Олег Белоусов сообщил о мошенничестве командования Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он отметил, что гуманитарная помощь, поставляемая солдатам ВСУ волонтерскими организациями, оказывалась лишь в руках командиров. Кроме того, Белоусов дополнил, что был свидетелем случаев, когда поступающая гуманитарная помощь полностью забиралась военным командованием ВСУ и делилась между собой.

Ранее, 27 октября, пленный боец ВСУ Владимир Непретворенный рассказал «Известиям» о проблемах с алкоголем и наркотиками в украинской армии. Он заявил, что доставкой наркотических веществ в подразделения занимаются волонтеры. Более того, об этом знают и имеют с этого выгоду сержанты и офицеры боевых частей.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.

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