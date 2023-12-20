Гуманитарная помощь, поставляемая солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ) волонтерскими организациями, оказывалась лишь в руках командиров. Об этом в среду, 20 декабря, рассказал пленный украинский военный Олег Белоусов в беседе с «РИА Новости».

«При мне волонтеры приезжали, с нами, с военными, сфотографировались, [а потом. — Ред.] волонтеры уехали с тем, что привозили», — отметил он.

Кроме того, Белоусов дополнил, что был свидетелем случаев, когда поступающая гуманитарная помощь полностью забиралась военным командованием ВСУ и делилась между собой.

Ранее, 21 ноября, около 200 т похищенной гуманитарной помощи для ВСУ было обнаружено в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

16 октября евродепутат от Ирландии Мик Уоллес сказал, что в настоящий момент на Украине не принимается никаких мер, которые помогли бы снизить риск расхищения помощи олигархами, которые, по его мнению, проникли во все сферы в стране.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.