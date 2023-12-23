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СКА проиграл «Торпедо» в матче КХЛ со счетом 1:3

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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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Петербургский СКА проиграл «Торпедо» (Нижний Новгород) со счетом 1:3 в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команды встретились 23 декабря в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный».

Нападающий СКА Василий Глотов открыл счет матча в начале второго периода. В третьем периоде команда из Нижнего Новгорода сравняла счет шайбой Николая Коваленко, а затем вырвалась вперед после броска Андрея Белевича, на последней минуте матча он забросил в ворота соперника еще одну шайбу.

Победа нижегородской команды уравняла очки «Торпедо» и СКА, теперь они делят четвертое место в турнирной таблице с результатами 55 баллов.

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Ранее, 21 декабря, СКА обыграл московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Фонбет — КХЛ со счетом 6:2, одержав третью победу подряд в этом сезоне.

До этого, 23 ноября, хоккейный клуб СКА обыграл московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата Фонбет — КХЛ. Встреча команд состоялась в Санкт-Петербурге. Матч завершился со счетом 3:2 в пользу петербургских хоккеистов.

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