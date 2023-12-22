Петербургский СКА обыграл ЦСКА со счетом 6:2 в матче КХЛ
Хоккейный клуб из Санкт-Петербурга СКА 21 декабря обыграл московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча команд состоялась в Санкт-Петербурге. Матч завершился со счетом 6:2 в пользу петербургских хоккеистов.
СКА одерживает уже третью победу подряд над ЦСКА в этом сезоне, петербургская команда набрала 55 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции.
В субботу, 23 декабря, ХК СКА встретится в Нижнем Новгороде с местной хоккейной командой «Торпедо».
Ранее, 23 ноября, хоккейный клуб СКА обыграл московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата Фонбет КХЛ. Встреча команд состоялась в Санкт-Петербурге. Матч завершился со счетом 3:2 в пользу петербургских хоккеистов.