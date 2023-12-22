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Петербургский СКА обыграл ЦСКА со счетом 6:2 в матче КХЛ

СКА обыграл ЦСКА и набрал 55 очков в турнирной таблице Западной конференции
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Владимир Бланк
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Хоккейный клуб из Санкт-Петербурга СКА 21 декабря обыграл московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча команд состоялась в Санкт-Петербурге. Матч завершился со счетом 6:2 в пользу петербургских хоккеистов.

СКА одерживает уже третью победу подряд над ЦСКА в этом сезоне, петербургская команда набрала 55 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции.

В субботу, 23 декабря, ХК СКА встретится в Нижнем Новгороде с местной хоккейной командой «Торпедо».

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Ранее, 23 ноября, хоккейный клуб СКА обыграл московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата Фонбет КХЛ. Встреча команд состоялась в Санкт-Петербурге. Матч завершился со счетом 3:2 в пользу петербургских хоккеистов.

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