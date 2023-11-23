Петербургский СКА обыграл «Спартак» в матче КХЛ

Хоккейный клуб из Санкт-Петербурга СКА 23 ноября обыграл московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча команд состоялась в Санкт-Петербурге. Матч завершился со счетом 3:2 в пользу петербургских хоккеистов.

СКА одерживает уже седьмую победу подряд, команда набрала 40 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, отмечает «Спорт-Экспресс».

Уточняется, что следующий матч пройдет в субботу, 25 ноября. Петербургский клуб встретится с нижегородским «Торпедо».

Ранее, 20 ноября, СКА обыграл московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Фонбет — КХЛ. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу петербургских хоккеистов.