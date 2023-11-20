Петербургский СКА обыграл ЦСКА в матче КХЛ

Хоккейный клуб из Санкт-Петербурга СКА обыграл в понедельник, 20 ноября, московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Фонбет – Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча команд состоялась в Санкт-Петербурге. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу петербургских хоккеистов.

Для СКА это уже шестая победа подряд, команда набрала 38 очков и теперь занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее, 6 октября, СКА обыграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Матч завершился со счетом 3:2 в пользу петербургских хоккеистов.