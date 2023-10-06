СКА обыграл ЦСКА на выезде в матче КХЛ
Хоккейный клуб из Санкт-Петербурга СКА обыграл 6 октября московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча команд состоялась на стадионе «ЦСКА Арена» в Москве. Матч завершился со счетом 3:2 в пользу петербургских хоккеистов.
Нападающий СКА Михаил Воробьев отправил победную шайбу в третьем периоде в меньшинстве. Кроме того, голы у команды победителей забили Арсений Грицюк и Сергей Толчинский. За московскую команду шайбы забили игроки Владислав Каменев и Павел Карнаухов, сообщает «Спорт-Экспресс».
Таким образом, СКА прервал трехматчевую серию побед ЦСКА.
По итогам матча петербургский клуб с 14 очками поднялся на седьмое место в Западной конференции, в то время как команда из Москвы находится на шестой позиции с 15 очками.
Ранее, 18 сентября, «Локомотив» на выезде обыграл московский ЦСКА со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Матч состоялся на «ЦСКА Арене» в присутствии почти 4,9 тыс. зрителей.