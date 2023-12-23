СМИ заявили об осведомленности полиции о вооруженном преступнике в Праге

Чешская полиция за три часа до массовой стрельбы в Карловом университете знала, что вооруженный преступник едет в Прагу. Об этом в субботу, 23 декабря, сообщает газета Mlada fronta Dnes.

По данным издания, полиция была осведомлена, что молодой человек убил своего отца и направился в Прагу с оружием, в числе которого были скорострельная винтовка и дробовик. Следователи также подозревали его в убийстве двухмесячной девочки и ее отца.

По предположению правоохранителей, преступник направился к зданию философского факультета, где он учился. Они прибыли к его университету, но, получив новую информацию, покинули место. Газета отмечает, что именно туда студент прибыл вскоре.

Кроме того, мать преступника получила текстовое сообщение от сына о том, что он намеревается совершить самоубийство. Она позвонила в скорую помощь, которая направила полиции сигнал тревоги в 12:19 по местному времени (14:19 мск). Криминалисты пытались локализовать его мобильный телефон, а один из патрулей отправился в дом, где проживал молодой человек. Там в подвале правоохранители обнаружили застреленного отца молодого человека.

Газета со ссылкой на полицию также добавляет, что в коттедже было обнаружено самодельное взрывное устройство с часовым механизмом, которое обезвредили.

24-летний студент философского факультета Карлова университета Давид Козак днем 21 декабря убил своего отца, затем направился в учебное заведение, где продолжил стрельбу по людям. Кроме того, молодой человек покончил с собой.

В результате стрельбы, по уточненным данным, погибли 14 человек, инцидент стал самым кровопролитным в истории Чехии. 22 декабря советник-посланник посольства России в Чехии Николай Брякин сообщил, что россиян в числе погибших в Праге нет.