Посол РФ в Чехии заявил об отсутствии россиян в числе погибших при стрельбе в Праге
Россиян нет в числе погибших в результате стрельбы в Праге, сообщил 22 декабря советник-посланник посольства России в Чехии Николай Брякин.
«По данным, полученным посольством РФ в Праге от чешских властей, среди пострадавших в трагедии 21 декабря в Праге нет граждан России», — сказал он «РИА Новости».
Кроме того, на своей странице в X (бывш. Twitter) посольство выразило скорбь по поводу произошедшей накануне в центре Праги трагедии.
Инцидент со стрельбой произошел в центре Праги днем в четверг, погибли 15 человек. Он стал самым кровопролитным в истории Чехии.
По сообщениям местной полиции, массовая стрельба произошла недалеко от здания философского факультета Карлова университета возле площади Яна Палаха, ее открыл один из студентов.
В Сети опубликованы видео с места. На кадрах видно большое количество полицейских машин, сотрудники правоохранительных органов оцепили место стрельбы.