Украина расширила санкции против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский расширил антироссийские санкционные списки. Соответствующий указ опубликован 23 декабря на сайте главы государства.

В расширенный список санкций попали еще восемь человек и 15 компаний. Большинство организаций, против которых введены рестрикции, находятся на территории Крыма и Запорожской области. Также в перечне есть организации, зарегистрированные в Донецкой Народной Республике, Белоруссии, Австрии, Латвии и на Кипре.

Ранее, 18 декабря, Евросоюз утвердил 12-й пакет антироссийских санкций. Рестрикции подразумевают новые экспортные ограничения против РФ на продукцию и технологии двойного назначения, а также запрет на прямой или косвенный ввоз, покупку или передачу бриллиантов, включая ювелирные изделия, из России.

Официальный представить Кремля назвал 12-й пакет санкций против России санкционным безумием. Говоря о санкциях, введенных ЕС против российских алмазов, он подчеркнул, что Россия была к этому готова и будет их обходить.