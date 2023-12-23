В Подмосковье задержали двух подозреваемых в диверсии на железной дороге
В Московской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в совершении диверсии на железной дороге. Об этом 23 декабря сообщил портал «МВД Медиа».
«Злоумышленниками оказались двое молодых людей 2005 и 2006 годов рождения, которые вскрыли и подожгли релейный шкаф системы сигнализации, централизации и блокировки на перегоне Михнево – Усады. Содержимое устройства выгорело полностью», — говорится в сообщении в Telegram.
Задержанные рассказали, что получили такое задание от неизвестного через мессенджер и выполнили его за вознаграждение.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ («Диверсия»).
Ранее, в 28 ноября, в Москве задержали двух несовершеннолетних и молодого человека 2007 года рождения за поджог релейного шкафа на железнодорожной станции Домодедово Павелецкого направления МЖД, а также головного вагона электропоезда.
Кроме того, они разрисовывали баллончиками и поджигали автомобили. Сообщалось, что лидером группировки является 18-летний Ярослав К., в соцсетях которого публиковались многочисленные посты нацистской тематики. Он собрал банду из несовершеннолетних подростков с аналогичными взглядами.