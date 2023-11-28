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В Москве задержаны подозреваемые в совершении диверсии на железной дороге

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Фото: Западное МСУ на транспорте СК России
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В Москве задержаны граждане, подозреваемые в совершении диверсии на железнодорожной станции Домодедово Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД). Как сообщает 28 ноября Западное межрегиональное СУ на транспорте Следственного комитета (СК) РФ, возбуждены уголовные дела.

Двое несовершеннолетних и молодой человек 2007 года рождения подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ («Диверсия, совершенная группой лиц по предварительному сговору»). Задержанные заключены под стражу.

Следователи, исходя из материалов Управления ФСБ России по Москве и Московской области, а также Управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу (ЦФО), установили, что несовершеннолетний со знакомым молодым человеком в октябре текущего года подожгли головной вагон электропоезда, стоявшего на втором пути моторвагонного депо Домодедово, чем привели его в негодность.

Кроме того, 22 ноября двое несовершеннолетних подожгли релейный шкаф на первом главном пути перегона железнодорожных станций Домодедово – Белые Столбы Павелецкого направления МЖД, из-за чего произошел сбой в графике приема грузовых, пассажирских и пригородных поездов.

«Установлено, что они получали денежное вознаграждение за указанные действия, а также подробные инструкции от иных лиц через интернет», — отмечено в Telegram-канале ведомства.

С места происшествия изъят ряд улик, организован комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств произошедшего.

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Ранее 28 ноября Управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Республике Татарстан сообщило, что сотрудники спецслужб предотвратили серию терактов в регионе — взрывы на железнодорожных путях и диверсии на территории танкового училища, которые готовил член организации «Легион «Свобода России» (признана террористической и запрещена в РФ). В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Участие в деятельности террористической организации»), а также было предъявлено обвинение по ст. 281 УК РФ («Диверсия»).

До этого, 11 ноября, в Следственном комитете (СК) России после схода вагонов в Рязанской области возбудили уголовное дело о теракте и незаконном приобретении взрывного устройства. ЧП произошло в 7:12 мск на 190-м км третьего главного пути перегона станций Рыбное – Блокпост 204-й км, где с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда. Следователи уточнили, что это произошло в результате подрыва самодельного взрывного устройства.

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