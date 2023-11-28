В Москве задержаны подозреваемые в совершении диверсии на железной дороге

В Москве задержаны граждане, подозреваемые в совершении диверсии на железнодорожной станции Домодедово Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД). Как сообщает 28 ноября Западное межрегиональное СУ на транспорте Следственного комитета (СК) РФ, возбуждены уголовные дела.

Двое несовершеннолетних и молодой человек 2007 года рождения подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ («Диверсия, совершенная группой лиц по предварительному сговору»). Задержанные заключены под стражу.

Следователи, исходя из материалов Управления ФСБ России по Москве и Московской области, а также Управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу (ЦФО), установили, что несовершеннолетний со знакомым молодым человеком в октябре текущего года подожгли головной вагон электропоезда, стоявшего на втором пути моторвагонного депо Домодедово, чем привели его в негодность.

Кроме того, 22 ноября двое несовершеннолетних подожгли релейный шкаф на первом главном пути перегона железнодорожных станций Домодедово – Белые Столбы Павелецкого направления МЖД, из-за чего произошел сбой в графике приема грузовых, пассажирских и пригородных поездов.

«Установлено, что они получали денежное вознаграждение за указанные действия, а также подробные инструкции от иных лиц через интернет», — отмечено в Telegram-канале ведомства.

С места происшествия изъят ряд улик, организован комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств произошедшего.

Ранее 28 ноября Управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Республике Татарстан сообщило, что сотрудники спецслужб предотвратили серию терактов в регионе — взрывы на железнодорожных путях и диверсии на территории танкового училища, которые готовил член организации «Легион «Свобода России» (признана террористической и запрещена в РФ). В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Участие в деятельности террористической организации»), а также было предъявлено обвинение по ст. 281 УК РФ («Диверсия»).

До этого, 11 ноября, в Следственном комитете (СК) России после схода вагонов в Рязанской области возбудили уголовное дело о теракте и незаконном приобретении взрывного устройства. ЧП произошло в 7:12 мск на 190-м км третьего главного пути перегона станций Рыбное – Блокпост 204-й км, где с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда. Следователи уточнили, что это произошло в результате подрыва самодельного взрывного устройства.