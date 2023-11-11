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СК возбудил уголовное дело о теракте после схода вагонов в Рязанской области

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Фото: Московская межрегиональная транспортная прокуратура
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В Рязанской области после схода вагонов возбуждено уголовное дело о теракте и незаконном приобретении взрывного устройства. Об этом 11 ноября сообщает Следственный комитет (СК) Росиии.

«Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт), п. «а» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств)», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Следователи уточняют, что вагоны сошли с рельсов в результате взрыва самодельного взрывного устройства. Взрыв повредил 15 вагонов. Сумма причиненного ущерба устанавливается.

Специалисты осматривают место происшествия. Там идут следственные действия. Обстоятельства случившегося и причастные к этому преступлению выясняются.

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В 7:12 мск на 190 км третьего главного пути перегона станций Рыбное — Блок Пост 204 км с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда. Уточняется, что состав ехал от станции «Титан» Октябрьской железной дороги до станции «Юльевка» Приволжской железной дороги.

Отмечалось, что незначительные травмы получил помощник машиниста, была вызвана бригада медицинских работников. Угрозы экологии нет. Ситуация не повлияла на движение пассажирских и пригородных поездов.

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