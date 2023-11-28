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Спецслужбы предотвратили серию терактов в Татарстане

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Сотрудники спецслужб предотвратили серию терактов в Татарстане — взрывы на железнодорожных путях и диверсии на территории танкового училища, которые готовил член организации «Легион «Свобода России» (признана террористической и запрещена в РФ). Об этом сообщает 28 ноября Управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Республике Татарстан.

В ходе обыска у подозреваемого местного жителя по фамилии Новиков изъяли квадрокоптер и элементы, необходимые для создания нескольких взрывных устройств (включая таймеры, трансформаторы и системы сброса с квадрокоптера).

Во время допросов он признался, что планировал устроить поджоги на территории парка боевых машин на полигоне танкового училища. Позже недалеко от полигона был обнаружен тайник с 17 коктейлями Молотова, отметили в ведомстве.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Участие в деятельности террористической организации»). Позже выяснилось, что Новиков также готовил диверсию на железнодорожной станции «Дербышки». 27 ноября мужчине, который находится под стражей, также было предъявлено обвинение по ст. 281 УК РФ («Диверсия»).

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Ранее, 11 ноября, в Следственном комитете (СК) России после схода вагонов в Рязанской области возбудили уголовное дело о теракте и незаконном приобретении взрывного устройства. ЧП произошло в 7:12 мск на 190-м км третьего главного пути перегона станций Рыбное – Блокпост 204-й км, где с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда. Следователи уточнили, что это произошло в результате подрыва самодельного взрывного устройства.

До этого, 27 октября, ФСБ предотвратила теракт в военкомате Твери, готовившийся агентом украинских спецслужб. При задержании он оказал вооруженное сопротивление, его нейтрализовали. Сотрудники ФСБ и мирные жители не пострадали. Возбуждено уголовное дело по факту приготовления теракта (ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК РФ).

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