Появились кадры преступлений подозреваемых в диверсии на железной дороге

В распоряжении «Известий» появились 28 ноября видео преступлений, которые совершали подростки, подозреваемые в диверсии на железнодорожной станции Домодедово Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД).

На кадрах можно увидеть, как они поджигают релейный шкаф около железнодорожных путей. Кроме того, видео демонстрирует, как подозреваемые разрисовывают баллончиками автомобили, а затем совершают их поджог.

Помимо этого, есть кадры, на которых подростки неоднократно демонстрировали нацистскую символику. По данным «Известий», лидером группировки является 18-летний Ярослав К. В его соцсетях опубликованы многочисленные посты нацистской тематики. Он собрал банду из несовершеннолетних подростков с аналогичными взглядами.

Ранее в этот день сообщалось о задержании в Москве двух несовершеннолетних и молодого человека 2007 года рождения по подозрению в совершении диверсии на железной дороге (пп. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ), возбуждено уголовное дело.

Установлено, что они в октябре этого года подожгли головной вагон электропоезда на втором пути моторвагонного депо Домодедово, а в ноябре — релейный шкаф на первом главном пути перегона железнодорожных станций Домодедово – Белые Столбы Павелецкого направления МЖД. Отмечается, что они получали денежное вознаграждение за указанные действия. Задержанные заключены под стражу.