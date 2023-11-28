Реклама
Прямой эфир
Общество
Спецслужбы предотвратили серию терактов в Татарстане
Мир
Премьера Нидерландов назвали лидером среди кандидатов на пост главы НАТО
Мир
В МИД РФ уличили Запад в блокировании переговоров между Киевом и Москвой
Экономика
«Росатом» поделился планами строительства АЭС в семи регионах России
Туризм
Власти Шри-Ланки начали выдачу бесплатных виз россиянам
Мир
Марочко сообщил о «двойной бухгалтерии» при подсчетах потерь ВСУ
Общество
Электроснабжение в Краснодарском крае и теплоснабжение в Крыму восстановили
Армия
В РФ состоялся запуск в серийное производство нового БПЛА «Ветер»
Мир
Рябков заявил об отсутствии запланированных контактов США и РФ по теме оружия
Мир
СМИ сообщили об отравлении жены главы ГУР Украины тяжелыми металлами
Мир
Bloomberg заявило о возросшей усталости украинцев из-за конфликта
Происшествия
В Москве в работе МЦД-4 произошел сбой
Наука и техника
Крупнейшему в мире айсбергу предрекли скорое исчезновение
Политика
В Кремле оценили риск эскалации конфликта между Россией и НАТО

Появились кадры преступлений подозреваемых в диверсии на железной дороге

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В распоряжении «Известий» появились 28 ноября видео преступлений, которые совершали подростки, подозреваемые в диверсии на железнодорожной станции Домодедово Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД).

На кадрах можно увидеть, как они поджигают релейный шкаф около железнодорожных путей. Кроме того, видео демонстрирует, как подозреваемые разрисовывают баллончиками автомобили, а затем совершают их поджог.

Помимо этого, есть кадры, на которых подростки неоднократно демонстрировали нацистскую символику. По данным «Известий», лидером группировки является 18-летний Ярослав К. В его соцсетях опубликованы многочисленные посты нацистской тематики. Он собрал банду из несовершеннолетних подростков с аналогичными взглядами.

К военной службе — Один: почему язычество стало фундаментом неонацизма
Эксперт по религиям назвал самый разрушительный культ на планете

Ранее в этот день сообщалось о задержании в Москве двух несовершеннолетних и молодого человека 2007 года рождения по подозрению в совершении диверсии на железной дороге (пп. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ), возбуждено уголовное дело.

Установлено, что они в октябре этого года подожгли головной вагон электропоезда на втором пути моторвагонного депо Домодедово, а в ноябре — релейный шкаф на первом главном пути перегона железнодорожных станций Домодедово – Белые Столбы Павелецкого направления МЖД. Отмечается, что они получали денежное вознаграждение за указанные действия. Задержанные заключены под стражу.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023