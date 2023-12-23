В аэропорту Барнаула задержали авиадебошира
Нетрезвого авиадебошира задержали в аэропорту Барнаула. Об этом 23 декабря сообщило МВД России в своем Telegram-канале.
«В линейное отделение полиции поступило сообщение от представителя авиакомпании о том, что один из пассажиров самолета, прилетевшего из Сургута, нарушает общественный порядок», — рассказали в ведомстве.
44-летний мужчина, находясь в состоянии опьянения, ругался матом и мешал другим пассажирам, не реагируя на их замечания. Его доставили в дежурную часть.
В отношении него полицейские составили административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
Ранее, 14 декабря, в новосибирском аэропорту Толмачево задержали буйного пассажира. Нарушителем оказался 45-летний житель Республики Бурятия. Правоохранители доставили его в дежурную часть. Мужчина, поднявшись на трап самолета, начал нецензурно выражаться и размахивать руками. Он проигнорировал замечания сотрудников аэропорта, после чего бортпроводникам пришлось прибегнуть к помощи полиции.