В аэропорту Толмачево задержали буйного пассажира

Пассажира самолета задержали за мелкое хулиганство в Новосибирской области. Об этом сказано на сайте управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу в четверг, 14 декабря.

«В линейный отдел (ЛО) МВД России в аэропорту Толмачево поступило сообщение от представителя авиакомпании о том, что к борту воздушного судна, вылетающего по маршруту Новосибирск — Якутск, требуется наряд полиции, так как один из пассажиров нарушает общественный порядок», — сказано в публикации.

Нарушителем оказался 45-летний житель Республики Бурятия. Правоохранители доставили его в дежурную часть. В аэропорту выяснилось, что нарушитель, поднявшись на трап самолета, начал нецензурно выражаться и размахивать руками. Он проигнорировал замечания сотрудников аэропорта, после чего бортпроводникам пришлось прибегнуть к помощи полиции.

«Сотрудниками ЛО МВД России в аэропорту Толмачево в отношении пассажира составлен административный протокол по части 1 статьи 20.1 Кодекса российской Федерации об административных правонарушениях (мелкое хулиганство)», — сообщили в ведомстве.

В настоящий момент протокол уже прошел рассмотрение, по нему назначено наказание: двое суток ареста.

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