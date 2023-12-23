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СМИ узнали о поиске ВСУ новой стратегии после провала контрнаступления

NNZ: после провала контрнаступления ВСУ пересматривают свою стратегию
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Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) пересматривают военную стратегию на 2024 год на фоне неудачного контрнаступления и недостатка вооружения. Об этом 21 декабря пишет газета Neue Zürcher Zeitung.

«После провала этого контрнаступления становится ясно, что украинцы больше не смогут использовать в 2024 году ту же стратегию, что и в 2023 году», — сообщают журналисты.

Таким образом, следующий год будет посвящен обороне и сбору новых сил. Новую стратегию журналисты назвали «держись и стой».

В начале 2023 года ВСУ надеялись на продвижение в сторону Азовского моря и Крыма, что, по мнению журналистов, заставило бы президента РФ Владимира Путина сесть за стол переговоров. Однако этого не произошло.

«Потенциал нового крупного украинского наступления в настоящее время не очевиден. Войска истощены, боеприпасов не хватает», — констатирует издание.

Также в материале говорится, что Украина не будет публично оглашать новую стратегию, но она очевидна на фоне отдельных обстоятельств. Стратегия ожидания в том числе связана и с внутренними конфликтами на Украине.

Так, украинский лидер Владимир Зеленский, как считают журналисты, постарается избежать масштабной принудительной мобилизации, чтобы не вызвать недовольство украинцев. Военное руководство этим будет недовольно.

«Генералы вряд ли с энтузиазмом отнесутся к желанию политического руководства провести эффектные, но в конечном итоге непродуктивные военные акции в пиар-целях», — говорится в статье.

Помимо этого, журналисты подчеркнули, что сейчас РФ находится ближе на пути к победе, потому что Путин ожидал усталости Запада от конфликта, и это произошло.

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Военные эксперты Александр Перенджиев и Владислав Шурыгин в беседе с «Известиями» спрогнозировали наступление Вооруженных сил РФ на фоне неэффективного контрнаступления Украины. Призывы вернуть украинских мужчин на родину, чтобы они участвовали в вооруженном конфликте с Россией и предстоящая волна мобилизации на Украине только подчеркивают нехватку военнослужащих и ослабление ВСУ, считают они.

О необходимости стратегии выжидания сообщали и в министерстве обороны Эстонии. 13 декабря ведомство опубликовало трансатлантическую стратегию дальнейших действий Украины, в которой говорится о важности «стратегической обороны» страны.

До этого, 11 декабря, The New York Times также писала о поисках США и Украиной новой стратегии. Как отмечается, причиной изменений стали многомесячные неудачи Украины и контрнаступление, которое не помогло добиться никаких целей.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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