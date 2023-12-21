В раде заявили о поддержке Залужным ряда пунктов проекта о мобилизации

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерал Валерий Залужный в целом поддержал готовящийся законопроект о мобилизации. Об этом 21 декабря сообщила один из авторов документа, замглавы комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.

Безуглая опубликовала письмо из минобороны Украины с официальной позицией главкома. По ее словам, Залужный отметил, что отдельные положения документа «не отвечают интересам» армии. Так, он не поддержал право на освобождение от мобилизации инвалидов второй группы и пункты о призыве в армию женщин.

Депутат добавила, что законопроект дорабатывает рабочая группа, регистрация инициативы намечена на декабрь, а голосование состоится в январе.

Ранее в этот день министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил о намерении призвать к военной службе уехавших из страны граждан. По его словам, все мужчины от 25 до 60 лет должны получить приглашения явиться в призывные пункты.

Как уточняет «Газета.Ru», Умеров дал понять, что на неявку в военкоматы будут санкции. Киев планирует мобилизовать дополнительно от 450 тыс. до 500 тыс. военнослужащих.

На Украине с февраля 2022 года действует военное положение. Тогда же президент страны Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.