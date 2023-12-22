Военные эксперты спрогнозировали переход ВС РФ к наступлению на фоне провала ВСУ

Масштабные поставки западного вооружения не спасли киевский режим от провала летне-осеннего наступление, а ввод в бой украинским командованием стратегических резервов только увеличил колоссальные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) — об этом начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил 21 декабря на ежегодном брифинге для иностранных военных атташе. Эксперты в беседе с «Известиями» указали, что на фоне провала ВСУ российская армия может перейти в наступление.

Герасимов рассказал зарубежным атташе, что, по данным Минобороны РФ, потери ВСУ на всех направлениях составили около 160 тыс. человек и около 4 тыс. единиц боевой техники. При этом, по словам Герасимова, украинское контрнаступление закончилось полным провалом.

«Все понимают, что впереди новая кампания 2024 года. А потери — как людские, так и материальные — Украине восполнить будет уже крайне сложно. Неслучайно стали говорить о том, чтобы вернуть уехавших за пределы Украины мужчин и призвать их. Для ВСУ и их хозяев складывается серьезный кризис», — рассказал «Известиям» доцент РЭУ имени Плеханова полковник Александр Перенджиев.

В свою очередь, Герасимов заявил, что «российские военнослужащие постоянно расширяют зоны контроля на всех направлениях», и аккуратно намекнул, что российская армия в зоне СВО не планирует в следующем году оставаться в оборонительной позиции.

«Согласно военной логике и стратегии ведения войны, мы обязаны так или иначе наступать. Мы должны сейчас наконец сложить в воздушном пространстве над полем боя единую систему, где объединены беспилотники, системы радиоэлектронной борьбы, связь, боевое управление. И если мы сможем создать такую систему, то, захватив воздушное пространство, начнем использовать преимущество, которое у нас есть и в людях, и в технике, и в артиллерии. Главное — решить проблему захвата воздушного пространства над полем боя», — отметил в беседе с «Известиями» военный эксперт Владислав Шурыгин.

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ВСУ напрасно: что Валерий Герасимов рассказал военным атташе