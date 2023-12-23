МЧС предупредило о циклоне на Курильских островах

На территории Курильского района Сахалинской области ожидается прохождение циклона, который принесет сильный ветер и снегопад. Об этом 23 декабря сообщило Главное управление МЧС России по Сахалинской области.

«Ночью и утром 24 декабря на территории Курильского района прогнозируется умеренный снег, ветер 12–17 м/с, порывами 20–25 м/с. <…> Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий опасных метеорологических явлений, готовы к реагированию», — говорится в сообщении.

Жителям района рекомендовали не покидать пределы своих населенных пунктов и уточнить у родных и близких их местоположение. Туристическим группам указано переждать непогоду в подготовленных местах.

Ранее, 21 декабря, в центральных и северных районах Сахалина на 22–26 декабря объявили экстренное предупреждение в связи с аномально холодной погодой. В этот день температура воздуха опускалась до –20 градусов.