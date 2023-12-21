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На Сахалине объявили экстренное предупреждение из-за аномальных морозов

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Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
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Спасатели объявили на 22–26 декабря экстренное предупреждение в центральных и северных районах Сахалина в связи с аномально холодной погодой. Об этом 21 декабря сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Сахалинской области.

«В период с 22 по 26 декабря на территории Ногликского, Тымовского, Смирныховского, Александровск-Сахалинского районов ожидается аномально холодная погода со средней суточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 7 градусов и более. <…> направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что силы и средства готовы к реагированию и ликвидации возможных последствий неблагоприятных метеорологических явлений.

На данный момент в южной части Сахалина облачная погода без осадков и ветра, температурный фон составляет –10 градусов. В центральных и северных районах острова температура опускается до –20 градусов.

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Ранее, 14 декабря, сообщалось о надвигающемся на Камчатку циклоне. Спасательные службы были переведены в режим повышенной готовности. Сильный снег и метель ожидались в первой половине ночи 14 декабря в Усть-Камчатском, Карагинском, Олюторском муниципальных районах и Алеутском муниципальном округе. Днем 14 декабря сильный снег прогнозировался в Усть-Камчатском и Карагинском муниципальных районах, а в Олюторском муниципальном районе ожидался очень сильный снег. На побережьях ветер поднимался до 40 м/с, была сильная метель.

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