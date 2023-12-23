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Соскин раскритиковал Зеленского за безответственное отношение к украинцам

Соскин: Зеленский радуется обострению техногенной катастрофы в Киеве
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Фото: REUTERS/Alina Smutko
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Киев в данный момент находится перед лицом настоящей техногенной катастрофы. Об этом в пятницу, 22 декабря, сообщил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем YouTube-канале.

«Киев постепенно разрушается, и это разрушение усиливается <...> Идет разрушение логистической инфраструктуры», — указал он.

Кроме того, Соскин добавил, что президент Украины Владимир Зеленский лишь наивно радуется тому факту, что за первый месяц зимы в Киеве всё же не был объявлен блэкаут.

«Раз для него [Зеленского] жизнь — это игра, а игра — это жизнь, то, конечно, для всех остальных возникает катастрофа», — резюмировал Соскин.

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8 декабря в Киеве закрыли шесть южных станций метро на синей ветке из-за разгерметизации тоннеля, в который начала поступать вода. В киевском городском совете сообщили о закрытии движения поездов на полгода.

В ответ на это Олег Соскин назвал инцидент полной катастрофой для местных властей. Помимо этого, он не исключил возможности возникновения подобных случаев и на других ветках киевской подземки, поскольку, по его мнению, мэр Киева Виталий Кличко не уделяет нужного внимания поддержанию технического состояния метрополитена столицы.

Вместе с тем, 12 декабря, депутат Верховной рады от «Батькивщины», первый замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко сообщил, что следующим после подтопления метро в Киеве будет мост Патона. Кучеренко иронично добавил, что от метро и ТЭЦ с теплотрассами «одна головная боль».

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